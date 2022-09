Sete mortos em queda de avião no Sudão do Sul

Sete dos oito ocupantes de um avião que este sábado se despenhou no Sudão do Sul morreram, informou o responsável da aviação do país, Madur Biar Yol, citado pela Agência Efe. O avião pertencia à companhia do Sudão do Sul, "South West National Company", e despenhou-se nos arredores do aeroporto, no subúrbio de Éden, pouco depois de levantar voo.

O responsável disse que "poucos minutos depois de levantar voo o avião despenhou-se e causou a morte de sete dos oito ocupantes do voo, três deles membros da tripulação de nacionalidade russa e outros cinco passageiros", sem especificar as nacionalidades. Madur Bial Yol disse que o único sobrevivente, um nacional, ficou ferido sem gravidade.

O avião, um Antonov 26, da companhia aérea nacional, fora fretado pelo Programa Alimentar Mundial, das Nações Unidas, disse também. A queda deu-se cerca das 9h00 locais (7h00 em Portugal continental) numa zona residencial, pouco depois de levantar voo do aeroporto internacional de Juba e com destino à cidade de Wau, capital do estado ocidental de Bahr al Ghazal.

Testemunhas citadas pela Efe disseram que na zona do acidente se viu uma grande coluna de fumo e que o avião pegou fogo ao cair, e adiantaram que não houve vítimas mortais nem feridos entre os habitantes da zona. Até agora, as autoridades não revelaram as causas do acidente.

O Sudão do Sul teve nos últimos anos vários acidentes envolvendo aviões, um deles em setembro de 2018, quando 20 pessoas morreram na queda de um avião comercial, também um Antonov. Em 2015 morreram 36 pessoas quando se despenhou um avião de carga que tinha levantado voo pouco antes do aeroporto internacional de Juba.