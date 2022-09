Trump pede boicote a fabricante de pneus que proibiu bonés MAGA. Vai ter de começar pela sua própria limusine

Trump não gostou de saber que o fabricante de pneus Goodyear não permite a utilização de símbolos políticos nas suas instalações. Ao tomar conhecimento de um slide em que a empresa supostamente instruía os funcionários sobre símbolos proibidos, entre eles o famoso boné vermelho com a sigla MAGA (Make American Great Again), publicou um tweet com o apelo a um boicote.

"Não comprem PNEUS DA GOODYEAR", escreveu, com as suas maiúsculas características. "eles anunciaram UMA PROIBIÇÃO DOS BONÉS MAGA. Arranjem pneus melhores por muito menos! (É o que os Democratas da Esquerda Radical fazem. Dois podem jogar o mesmo jogo, e temos de começar a jogá-lo agora!")".

A referência era claramente dirigida à chamada 'cancel culture', ou política do cancelamento, que tem visto académicos e artistas impedidos de trabalhar e boicotados em universidades e noutros locais por tomarem posições racistas ou discriminatórias, ou simplesmente contrárias a algumas versões de ortodoxia progressista hoje em dia - por exemplo, em matéria de identidade de género.

Trump faz há anos campanha contra as imposições da chamada correção política, embora ele próprio não hesite em apelar ao despedimento de pessoas que lhe desagradam, como por exemplo os jogadores de futebol americano que começaram a ajoelhar-se durante o hino nacional em protesto contra as mortes de negros às mãos da polícia.

Relação antiga com a polícia

No caso da Goodyear, o slide que apareceu dava a entender que símbolos do Black Lives Matter e a favor dos direitos LGBT eram aceitáveis nas fábricas, mas não bonés MAGA e material a favor do Blue Lives Matter (as vidas azuis importam, uma referência aos uniformes da polícia). A empresa esclareceu que o slide "não tinha sido criado nem distribuído pela corporação Goodyear", sem porém negar que tivesse sido usado em sessões lá dentro.

Segundo a declaração da empresa, a regra é a de que os empregados "evitem no local de trabalho expressões em apoio de campanhas políticas por qualquer candidato ou partido político, bem como forma similares de campanha que caiam fora do âmbito da justiça racial e de questões de equidade". Acrescentou que sempre apoiou a polícia, com quem tem relação há mais de cem anos, e continuará a fazê-lo.

Trump tinha sugerido que a limusine presidencial - um veículo blindado por vezes descrita como um tanque disfarçado de limusine - poderá vir a trocar de pneus. Aqueles que lá estão neste momento, de facto, são da marca Goodyear, e talvez não seja fácil substituí-los. A empresa entretanto veio esclarecer que o símbolo da Blue Lives Matter é permitido lá dentro.

Com 15 mil milhões de dólares (12,7 mil milhões de euros) de receita em 2019, a Goodyear está sediada no Ohio, um estado-chave nas eleições presidenciais, por ser um daqueles cujas oscilações de votação podem decidir quem é o eleito. A intervenção de Trump fez as ações da empresa descerem seis por cento, recuperando a seguir parte dessa queda.