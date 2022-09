Steve Bannon. Ex-conselheiro de Trump detido e acusado de fraude devido a campanha para construir muro entre EUA e México

Steve Bannon, ex-conselheiro e ex-diretor da campanha eleitoral de Donald Trump, foi detido e acusado de fraude pelo Departamento de Justiça norte-americano. Em causa está uma angariação de fundos para construir o muro entre os EUA e o México, referem as autoridades.

Bannon e três outras pessoas são suspeitas do crime de fraude na sequência da campanha "We build the wall", que juntou 25 milhões de dólares (cerca de 21 milhões de euros). “Defraudaram centenas de dezenas de doadores, capitalizando o interesse em financiar o muro para angariar milhões de dólares, sob o falso pretexto de que o dinheiro seria um ganho na construção”, disse Audrey Strauss, procurador de Manhattan, citado pelo jornal “The New York Times”.

Ainda de acordo com o Departamento de Justiça, o ex-conselheiro do presidente norte-americano recebeu mais de um milhão de dólares, que usou em gastos pessoais. Além de Bannon, estão ainda acusados de fraude Brian Kolfage, um veterano da Força Aérea de 38 anos, Andrew Badolato, um financeiro de 56 anos e Timothy Shea, de 49 anos.

A AP adianta que, apesar de várias tentativas, o telefone do advogado de Bannon não foi atendido ao longo da manhã desta quinta-feira.

O antigo conselheiro deve se presente a tribunal ainda esta quinta-feira, acrescenta a imprensa norte-americana.

Durante a angariação de fundos, Bannon disse aos doadores que todo o dinheiro seria aplicado exclusivamente na construção do muro. No entanto, as promessas revelaram-se falsas: Brian Kolfage desviou cerca de 350 mil dólares, enquanto o ex-conselheiro recebeu mais de um milhão de dólares.