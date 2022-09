Síria. Daesh reivindica atentado que matou general russo

O Daesh reivindicou esta quinta-feira o atentado que matou um general russo e feriu dois soldados perto da cidade de Deir Ezzor, no leste da Síria.

"Os soldados do califado conseguiram, recentemente, plantar vários artefactos explosivos a leste da cidade de Al-Soukhna, um dos quais explodiu na terça-feira à noite, quando as forças russas de patrulhamento passavam [...], matando um general e ferindo dois outros membros", indicou o Daesh, num canal de propaganda do Telegram.

Na mesma declaração, os jiadistas também relataram outra explosão que teve como alvo um veículo que transportava combatentes de uma milícia aliada a Moscovo. Na terça-feira, um general russo morreu e dois soldados ficaram feridos na sequência da explosão de um "dispositivo improvisado", quando passavam de comboio perto de Deir Ezzor, no leste da Síria, avançaram as agências de notícias russas.

"Em 18 de agosto, um dispositivo explosivo improvisado explodiu quando uma coluna russa regressava de uma ação humanitária a 15 quilómetros da cidade de Deir Ezzor", avançaram as agências, citando um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia.

Vários milhares de soldados russos estão na Síria a apoiar o exército do Presidente Bashar al-Assad. Em 2015, a intervenção militar russa permitiu ao regime de Damasco alcançar várias vitórias, recuperando o terreno perdido para os rebeldes e o Daesh.