Gelo na Gronelândia derreteu a um ritmo de um milhão de toneladas por minuto em 2019

A camada de gelo da Gronelândia derreteu a um ritmo recorde em 2019, perdendo o equivalente a um milhão de toneladas por minuto ao longo do ano, mostram dados de satélite.

Não é novidade que, pelo efeito do aquecimento global, o derretimento do gelo na região tem acelerado nas últimas décadas, mas a informação agora analisada inclui a queda de neve e permite calcular as perdas efetivas. Em relação a 2019, os investigadores falam de um nível “chocante”: os blocos de gelo que caíram no oceano encheriam sete piscinas olímpicas por segundo.

As consequências estão calculadas. Se todo o manto de gelo derreter, o nível do mar subirá seis metros. Mas há duas notícias boas. Conforme o manto recua, os blocos de gelo perdem contacto com as águas mais quentes do oceano e, portanto, derretem menos; em segundo lugar, os cientistas acreditam que ainda se está a tempo de evitar o pior. Alertam, contudo, para a necessidade absoluta de o mundo reduzir as emissões de carbono.

O problema do aquecimento no Ártico é mais grave nas latitudes mais baixas e a extrema perda de gelo em 2019 é atribuída a “padrões de bloqueio” do clima, que mantiveram o ar quente sobre a Gronelândia durante períodos mais longos – o que está a acontecer de forma cada vez mais frequente.

Ao “The Guardian”, Ingo Sasgen, do Alfred Wegener Institute em Bremerhaven, Alemanha, que liderou a análise, lembrou que em 2010 e 2012 o ritmo de perda de gelo foi também acentuado. “Veremos o fenómeno a acontecer mais e mais”, concluiu. A pesquisa, publicada na revista “Communications Earth & Environment”, usou dados dos satélites Grace, da NASA, que medem a gravidade e pesam a massa de gelo na Groenlândia.