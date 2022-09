Bannon com caução de €5 milhões para sair em liberdade

O antigo conselheiro da Casa Branca Steve Bannon, detido esta quinta-feira sob a acusação de desviar dinheiro de doadores num esquema de arrecadação de fundos para a campanha “Nós construímos o muro”, declarou-se inocente em tribunal, numa sessão que decorreu hoje, segundo a NBC News.

O valor da caução a pagar para ser libertado foi estipulado em cinco milhões de dólares (cerca de 4,2 milhões de euros). Ficará proibido de sair das áreas metropolitanas de Nova Iorque e Washington, e de viajar em aviões e barcos privados sem permissão.

Segundo a acusação, citada pela agência noticiosa Associated Press (AP), o montante desviado da campanha está avaliado em "centenas de milhares de dólares".

Os procuradores federais alegam que Bannon e três outras pessoas "orquestraram um esquema para defraudar centenas de milhares de doadores" em ligação com a campanha de 'crowdfunding' que juntou mais de 25 milhões de dólares (20,99 milhões de euros) para construir um muro ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos com o México.

Segundo a acusação, o antigo conselheiro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que 100% do dinheiro obtido seria utilizado no projeto, mas os réus acabaram por usar coletivamente centenas de milhares de dólares "de uma maneira inconsistente com as representações públicas da organização".

A acusação avança também que os quatro réus falsificaram faturas e elaboraram "arranjos com fornecedores", entre outras formas, para desviar o dinheiro, com Bannon a utilizá-lo para "pagar despesas pessoais".

Num comunicado, Audrey Strauss, procuradora em funções do Distrito sul de Nova Iorque, a campanha também permitiu desviar dinheiro para Brian Kolfage, um veterano da guerra no Iraque, que foi quem criou a iniciativa para a construção do muro, apesar de ter garantido aos doadores que não receberia sequer um cêntimo.

Além de Bannon, foram também detidos o próprio Kolfage e outros dois acusados - Andrew Badolato e Timothy Shea - pelo papel desempenhado na suposta fraude.

Bannon comparecerá ainda hoje num tribunal de Nova Iorque, enquanto Kolfage e Bodolato o farão na Florida e Shea no Colorado.

Antes de ser escolhido para liderar a campanha presidencial de Trump, nos últimos meses críticos em 2016, Bannon liderou o portal de notícias conservador Breitbart News.

O Breitbart News Network é um portal de notícias, opiniões e comentários de extrema-direita dos Estados Unidos, fundado em 2007 por Andrew Breitbart, que, durante a campanha eleitoral de 2016, publicou uma série de notícias falsas e teorias de conspiração, bem como histórias intencionalmente enganosas que envolveram sobretudo a candidata democrata Hillary Clinton.

Após a eleição de Trump, Steve Bannon transitou para um alto e estratégico cargo de conselheiro na Casa Branca. Segundo a AP, o "combativo e contundente" Bannon foi a voz de um conservadorismo nacionalista e "outsider", tendo pressionado Trump a cumprir algumas de suas promessas de campanha mais controversas, incluindo a proibição de viagens a alguns cidadãos estrangeiros e a decisão de abandonar o acordo de mudança climática de Paris.

Mas Bannon, prossegue a AP, também entrou em confronto com outros conselheiros importantes, e, às vezes, a sua determinação irritava Trump, que o viria a afastar do cargo em agosto de 2017.

Bannon, que serviu na Marinha e trabalhou como banqueiro de investimentos na Goldman Sachs antes de se tornar um produtor de Hollywood, está atualmente a apresentar um podcast pró-Trump, intitulado "War Room", que começou durante o processo de "impeachment" do Presidente norte-americano (em dezembro de 2019) e que continuou durante a pandemia.