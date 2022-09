Inspetor de Londres vai processar a sua própria polícia por “assédio racial”

Um inspetor da polícia londrina vai processar a sua própria organização por assédio racial depois de uma queixa apresentada contra dois colegas não ter sido atendida.

Charles Ehikioya, com 55 anos de idade e 22 de trabalho na Metropolitan Police, foi parado em maio quando regressava do trabalho por dois colegas mais novos. Além da carta e do seguro do carro, exigiram-lhe provas de que este não era roubado - e que ele próprio não estava bêbado.

Ehikioya identificou-se e o caso não teve mais consequências imediatas. Mas ele acha que foi alvo de 'racial profiling' e entende que tinha direito a um pedido de desculpas, o qual nunca chegou.

Como quando se queixou à hierarquia não teve resposta, acha que só lhe resta a opção de processar a instituição.

"Na minha opinião, não é toda a organização que é assim, são só alguns indivíduos que estão a causar isto", disse, segundo o "Guardian". "Só é triste que algumas pessoas não queiram ouvir. Acho que não fui levado a sério, e em vez disso estou a ser perseguido, e não estou disposto a ficar quieto. Assim não tenho escolha senão reagir como estou a reagir. Chega de conversa. As ações falam mais alto do que as palavras."

Os dois colegas que o pararam dizem que o fizeram por causa da velocidade a que seguia e por lhes parecer estranha a sua forma de conduzir, o que ele contesta. Ele diz que não gostava que acontecesse aos seus filhos e ao seu neto o que lhe aconteceu a ele.