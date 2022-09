Greta Thunberg vai pedir a Angela Merkel a criação de uma taxa obrigatória de carbono a nível europeu

Greta Thunberg, a jovem sueca mentora do movimento 'flight shame' (vergonha de voar) lidera um grupo de ativistas que esta quinta-feira se vão encontrar com Angela Merkel, chanceler da Alemanha que assume a presidência do Conselho Europeu em sistema rotativo, para propôr uma série de medidas de combate às alterações climáticas, tema relativamente ao qual o mundo continua "em negação".

Os ativistas liderados por Greta Thunberg vão pedir a Merkel que se parem todos os investimentos e subsídios envolvendo combustíveis fósseis, e que se crie uma taxa obrigatória de carbono anual, com base no estado da ciência neste campo, segundo avança o "Guardian" esta quarta-feira.

Dois anos após ter iniciado o movimento de vergonha de voar de avião, pelas emissões de carbono geradas, Greta Thunberg adverte que este tempo foi perdido na tomada de medidas que se perfilam urgentes para tentar reverter as alterações climáticas, e frisa que as pessoas continuam "inconscientes" e na "ignorância" relativamente a esta grave questão.

"Olhando para trás, nos últimos dois anos muito aconteceu, muitos milhões de pessoas vieram à rua... e a 28 de novembro de 2019 o Parlamento Europeu declarou emergência climática e ambiental", escreveu Greta Thunberg num artigo publicado no jornal "The Guardian", em co-autoria com outras ativistas, Luisa Neubauer, Anuna de Wever e Adélaïde Charlier.

"Mas desde os últimos dois anos o mundo também emitiu mais de 80 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono. Assistimos a desastres naturais contínuos à volta do mundo. Muitas vidas e formas de sustento foram perdidas, e isto é apenas só o começo", avisa Greta Thunberg.

Thunberg alerta que os líderes mundiais "ainda estão em negação quando toca à tomada de ação. O fosso entre o que precisamos de fazer e o que está a ser feito está a aumentar a cada minuto. Efetivamente, perdemos mais dois anos cruciais com esta inação política".

Os países mais ricos têm de parar as suas atividades mais poluentes neste combate face à emergência climática, defende ainda Greta Thunberg e o seu grupo de ativistas.

"No entanto, é um facto que muitas pessoas se recusam a aceitar", frisa Thunberg, citada pelo "Guardian", explicitando que "só o pensamento de estarmos numa crise tão grande para a qual não se vê saída, cria uma espécie de curto-circuito mental a nível coletivo. Este misto de ignorância, negação e inconsciência é que está no coração do problema", adverte.