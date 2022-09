China diz aos chineses para não desperdiçarem comida. Um restaurante pediu-lhes que se pesassem à entrada

O Presidente chinês Xi Jinping lançou uma campanha contra o desperdício alimentar. Num país que importa entre 20 e 30 por cento dos cereais que consome, a segurança alimentar é sempre uma preocupação, e agora a pandemia, somada a recentes inundações maciças que destruíram muitas colheitas, fez intensificar os receios.

"Quem sabe que na refeição que temos no prato, cada grão vem do trabalho duro? Devemos continuar a manter um sentido de crise sobre a segurança alimentar. A pandemia da covid-19 fez soar o alarme", disse Xi, segundo a agência noticiosa Xinhua.

Segundo um relatório de Academia de Ciência em 2015, as 18 milhões de toneladas de comida desperdiçada anualmente dariam para alimentar dezenas de milhões de pessoas. Ao lançar a campanha "prato limpo" (ou, mais literalmente, "prato vazio") o Presidente descreveu como "vergonhoso e perturbante" o desperdício alimentar.

Respondendo ao incitamento, autoridades pelo país fora lançaram iniciativas como a do N-1, pela qual se pede aos participantes numa refeição coletiva que encomendem sempre um prato a menos do que o número de membros do grupo. Algo que nem sempre será fácil, num país onde comer abundantemente, e ser visto a fazê-lo, se tornou uma tradição.

Um restaurante em Changsha, uma cidade no centro do país, levou o zelo ao ponto de pedir aos seus clientes que se pesassem antes de entrar no restaurante, inserindo os dados numa aplicação que recomenda escolhas alimentares baseadas no peso.

Perante as reações negativas, o restaurante pediu desculpa, mas é provável que os esforços para comer ou fazer comer menos ainda venham a ter outros aspetos caricatos, a par com outros de senso comum, como o de embalar e levar para casa a parte da comida que não foi consumida no restaurante.