Alguém pintou com tinta preta uma das faces de um dos paralelepípedos que sustentam o viaduto do centro de Beirute. A branco por cima do negro, escrito à mão como num quadro da escola, lê-se “antes de morrer eu quero que o Líbano…”. A frase não está completa nem era essa a ideia de quem a escreveu. Por baixo, centenas de cidadãos endereçaram a este retângulo de betão os seus sonhos para um país que os próprios habitantes consideram por vezes assombrado por uma estirpe particularmente resistente de má sorte. “...aprenda com os erros do passado”, é o desejo em maior destaque na coluna.

