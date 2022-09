Fernando Henrique Cardoso ao Expresso: “Queimam a Amazónia por lucro. É criminoso”

Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Fernando Henrique Cardoso considera legítima a preocupação internacional com a Amazónia e defende a preservação da cultura indígena ameaçada pelo Governo de Jair Bolsonaro. Admirador do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, acredita que uma eventual vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos pode ser uma boa coisa para o Brasil.

Como vê a devastação da Amazónia e as discussões internacionais que tem provocado?

Sempre achei importante a preservação da Amazónia, não é de agora. Sei que é difícil. O que fizeram os portugueses quando chegaram? Queimaram árvores para construir as suas casas e afastar os bichos. Agora há uma destruição irracional. Sou contra. Claro que não dá para deixar nada intocado, mas não dá para queimar desse jeito.