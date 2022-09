Trabalhos de manutenção estarão na origem da explosão que devastou o porto de Beirute

A gigantesca explosão em Beirute que matou 171 pessoas, feriu mais de seis mil e deixou centenas de milhares sem casa foi provavelmente provocada por trabalhos de manutenção num armazém. Esta é a conclusão do Departamento de Estado norte-americano, segundo o "Wall Street Journal".

Numa altura em que protestos maciços já levaram à demissão do governo e à declaração do estado de emergência no país, a notícia de que existem provas de um ato deliberado na origem da tragédia poderá não convencer toda a gente. E de qualquer modo, confirma a ideia de uma classe política corrupta e incompetente que torna inevitáveis acidentes como este.

Na semana passada, segundo o "Daily Mail", forças de segurança já tinham afirmado que o trabalho de um soldador foi a causa de um incêndio que depois fez explodir as 2750 toneladas de nitrato de amónio armazenadas no porto de Beirute há quase sete anos.

O Hezbolá, que tem uma influência decisiva em Beirute e é alvo dos protestos, rejeitou quaisquer responsabilidades, dizendo que é um movimento de resistência e o seu dever é o de saber o que se passa no porto de Haifa, em Israel, não no porto de Beirute.

Ao longo dos últimos dias, na verdade, surgiram informações de que políticos e funcionários a vários níveis tinham conhecimento da existência no nitrato de amónio no porto e do perigo que ele representava, mas nenhumas medidas foram tomadas.

O facto de terem sido destruídas umas quinze mil toneladas de cereais armazenadas no porto tem feito temer pela segurança alimentar no país. A extrema dependência de importações nessa área faz aumentar esse receio. O governo procurou tranquilizar a população, afirmando que havia reservas suficientes ou a caminho para garantir as necessidades alimentares a longo prazo.