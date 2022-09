Brasil. Aprovação de Bolsonaro sobe para 37%, a melhor taxa desde o início do mandato

De crise em crise política e agora com uma pandemia em mãos, Jair Bolsonaro está atualmente com a melhor taxa de aprovação desde o início do seu mandato.

De acordo com o Datafolha, aqui citado pela “Folha de São Paulo”, 37% dos brasileiros consideram o Governo Bolsonaro bom ou ótimo, mais cinco pontos percentuais do que no anterior levantamento, na última semana de junho.

Importante é também o recuo observado no que toca à taxa de reprovação do Presidente brasileiro, nomeadamente daqueles que consideram o Governo péssimo ou mau (“ruim”, na verdade): de 44% para 34%. Já 27% dos brasileiros inquiridos consideram o Executivo “regular” (no final de junho eram 23%).

Como se explica esta melhora na imagem do Presidente? “Moderou suas declarações contra adversários e parou de dar corda a apoiantes radicais que o esperam à porta do Palácio da Alvorada”, analisa o diário brasileiro, que refere ainda “o programa de auxílio emergencial à população mais carente” como outro fator importante.

O Datafolha entrevistou, por telefone, 2.065 cidadãos brasileiros, nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, escreve a “Folha”.