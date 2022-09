Quando eles eram elas. Women's Prize vai republicar 25 obras originalmente assinadas com pseudónimos masculinos

Fazer justiça, dando o crédito a quem é devido. É disso que trata o projeto “Reclaim Her Name”, anunciado esta quarta-feira pelo Women's Prize for Fiction como uma iniciativa para comemorar os 25 anos do prémio. Mas, mais do que isso, esta foi a forma escolhida para honrar muitas das mulheres que ao longo da história foram forçadas a escrever sob pseudónimos masculinos “para que os seus trabalhos fossem publicados ou levados a sério”, como diz um comunicado da organização.

São vários os exemplos e, um nome por cada ano comemorado pelo reconhecido Women's Prize, serão oferecidos 25 romances em formato e-book, relançando obras – algumas menos conhecidas - mas todas assinadas pelas autoras que verdadeiramente as escreveram. O download poderá ser feito gratuitamente, mas volumes físicos dos títulos republicados também serão doados a bibliotecas em todo o Reino Unido.

O romance “Middlemarch”, de Mary Ann Evans (mais conhecida pelo pseudónimo George Eliot), é um dos nomes na lista, que também inclui as autoras por trás dos pseudónimos George Sand e George Egerton. Ou, na verdade, Amantine Aurore Dupin e Mary Bright.

“Marie of the Cabin Club”, de Ann Petry, a primeira mulher afro-americana a vender mais de um milhão de cópias de uma obra, consta igualmente desta coleção. Originalmente assinou como Arnold Petri.

Escolha comum entre as autoras do século XIX, os nomes masculinos ou andróginos pretendiam atrair um público mais amplo, contornando o estigma baseado no género.

Acontecia um pouco por todo o mundo e abrangendo vários registos de ficção. Isso refete esta iniciativa, que republica obras da ficção científica ao terror, e autoras de vários países, incluindo o Japão e o Irão.

No artigo que dedicou a esta iniciativa, a CNN lembra que algumas mulheres continuam a escrever sob pseudónimo, sobretudo em géneros ainda dominados por homens, nomeadamente a ficção científica.

J.K. Rowling é apenas um exemplo. A criadora de Harry Potter foi aconselhada a usar as iniciais em vez do nome completo. Ela mesma o explicou em 2017: O argumento é o de que seria melhor para “atrair meninos e meninas”, mas “basicamente, estavam a tentar disfarçar o meu género", afirmou.