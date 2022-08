Sharon Stone critica filho de Trump por usar um clip de Robin Williams para troçar de Joe Biden

Um dos filhos de Donald Trump achou que era boa ideia usar Robin Williams para troçar do provável candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden.

Num antigo clip, o falecido comediante brincava com Joe Biden, descrevendo-o como incoerente e divagante ("rambling") e concluindo: "Mesmo as pessoas com Tourette dizem, 'Não, o que se passa?'". Eric Trump republicou esse clip com o título "Robin Williams arrasa Joe Biden."

Uma filha de Robin Williams já tinha criticado a utilização política do tweet, sugerindo a Eric Trump que fosse ver os sketches que o comediante fez sobre o seu pai. Entre eles, há um onde William chama a Trump "um homem assustador" e diz que ele joga Monopólio com edifícios a sério.

A seguir a atriz Sharon Stone juntou-se às críticas, com um tweet onde escreve: "Primeiro, Robin Williams era um querido amigo meu. Em segundo lugar, usá-lo, ou qualquer material de um comediante morto, para apoiar Trump é em si mesmo uma piada. Além de ser o comportamento mais rasteiro e desrespeitoso. Tem vergonha, Eric Trump".

Segundo a revista "Newsweek", a intervenção de Stone gerou uma polémica no Twitter sobre a legitimidade de usar com fins políticos material antigo de comediantes falecidos, sem consideração nem por eles nem pelo contexto em que o material surgiu.