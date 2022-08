Hong Kong retalia e suspende acordo de extradição com França e Alemanha

O Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong afirma que os dois países europeus "politizaram a cooperação em matéria jurídica, comprometendo, desta forma, a cooperação jurídica entre Hong Kong, Alemanha e a França".

No início de agosto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de França indicou que, "face aos últimos desenvolvimentos" na ex-colónia britânica, Paris suspendia o acordo de extradição assinado no dia 4 e maio de 2017 entre Paris e a região administrativa especial de Hong Kong, no sul da República Popular da China.

Poucos dias depois, a diplomacia alemã anunciou uma medida similar, referindo-se aos "acontecimentos", nomeadamente ao adiamento das eleições que estavam marcadas para setembro e que vão realizar-se em 2021.

Depois da França e da Alemanha, vários países em todo o mundo - Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia - anunciaram a mesma medida, reagindo também à imposição em Hong Kong da lei de segurança nacional aprovada no dia 30 de junho pela Assembleia Nacional Popular em Pequim.

A nova legislação sanciona "atos de subversão, secessão, terrorismo e cumplicidade com forças estrangeiras".