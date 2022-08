Homicídios sobem em flecha nas cidades americanas

Os homicídios estão a aumentar nas cidades americanas. Segundo um relatório agora publicado pela Comissão Nacional para a Covid-19 e a Justiça Criminal, este tipo de crime aumentou 37 por cento entre maio e o final de junho. As agressões graves subiram quase outro tanto, com uma taxa de 35 por cento. Em contrapartida, registaram-se diminuições substanciais em crimes como o tráfico de droga, os roubos e os assaltos a residências - por oposição aos assaltos a lojas, que aumentaram substancialmente.

Parte destas evoluções são fáceis de explicar. Com as pessoas a passar mais tempo em casa, é natural que haja menos assaltos a residências. Já o aumento dos crimes violentos graves, em especial o homicídio, tem suscitado explicações diferentes. O mayor de Nova Iorque, Bill Blasio, responsabiliza uma lentidão acrescida dos tribunais, o que já foi contestado por magistrados, e parece não corresponder à realidade. Nova Iorque é uma das cidades mais atingidas pelo aumento de homicídios, a par com Austin, Chicago, Filadélfia, Kansas City, Milwaukee e outras.

O facto de haver menos detenções por crimes envolvendo a posse de armas é um fator importante. Em parte, essa redução será explicada pelo facto de parte da polícia estar ocupada com os protestos contra a discriminação racial, ou simplesmente desmotivada por se sentir posta em causa.

Os protestos foram desencadeados pela morte de um negro às mãos de um polícia que se ajoelhou sobre o seu pescoço durante quase nove minutos, e uma exigência dos manifestantes tem sido a de que haja reformas na polícia e que os orçamentos sejam substancialmente diminuídos.

A um nível mais geral, segundo explicou ao "Guardian" o diretor de uma organização que promove a mediação de conflitos em comunidades marcadas pela violência, a grande subida do desemprego devido à pandemia e o próprio facto de muitos jovens não estarem na escola são elementos importantes no aumento da violência.

Esse aumento verificou-se sobretudo a partir do momento em que as restrições do confinamento foram aliviadas em muitos lugares. Apesar de Donald Trump tentar estabelecer uma relação entre a violência e os protestos pela justiça racial, os autores dos crimes têm pouco ou nada a ver com os manifestantes. O efeito dos protestos na violência, a existir, será sobretudo indireto.

Análises do final de julho, incluindo uma que foi publicada na semana passada no "Wall Street Journal" e referente às cinquenta maiores cidades americanas registaram aumentos de 23 a 24 por cento nos homicídios em relação a idêntico período de 2019.