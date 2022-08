Espanha. Podemos sob investigação por suspeitas de financiamento irregular e desfalque

A denúncia de financiamentos irregulares que partiu do ex-advogado do partido, José Manuel Calvente, colocou o Podemos sob os holofotes da justiça. O titular do Juízo de Instrução n.º 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, considerou o partido de esquerda enquanto pessoa jurídica numa investigação por suspeito de financiamento irregular, desfalque e administração desleal, entre outros possíveis delitos.

A decisão do juiz foi tomada após ouvir a denúncia de Calvente, a 29 de julho, que imputou o secretário da comunicação e responsável pelas campanhas do Podemos, Juan Manuel del Olmo (um colaborador próximo de Pablo Iglésias), bem como o tesoureiro e a diretora do partido, respetivamente Daniel de Frutos e Rocío Esther Val. Os três vão prestar declarações no próximo dia 20 de novembro na qualidade de investigados.

O partido Unidas Podemos, resultante da coligação do Podemos com a Esquerda Unida, faz atualmente parte de um Governo de coligação com o Partido Socialista (PSOE), sendo Pablo Iglésias um dos vice-primeiros-ministros.

A notícia adiantada pelo jornal “Público” foi posteriormente confirmada pelo partido. Segundo o jornal “El Mundo”, as comparências dos investigados perante a justiça terão lugar depois de prestadas as declarações de Gloria Elizo, atual terceira vice-presidente do Congresso e ex-responsável pela equipa legal do Podemos, e Mónica Carmona, outra das antigas advogadas do partido que foi despedida em dezembro com Calvente.

Segundo explicou o próprio José Manuel Calvente, Mónica Carmona e ele estavam a fazer uma investigação interna no partido por possíveis irregularidades na contabilidade do Podemos quando foram despedidos, lê-se no “El Mundo”. As irregularidades seriam gastos não justificados ou não previstos e também bónus. As suspeitas recaem também sobre a sociedade Neurona Comunidad S.L., uma empresa de comunicação política que trabalhou nas campanhas eleitorais do Podemos.