Funcionários da segurança alertaram primeiro-ministro e Presidente para o risco em Beirute

Funcionários de segurança libaneses alertaram no mês passado as autoridades para o risco associado às 2.750 toneladas de nitrato de amónio armazenadas no porto de Beirute, avança a Reuters, citando fontes dos serviços de segurança e documentos a que teve acesso.

Um relatório da Direção-Geral de Segurança do Estado sobre a circunstâncias que levaram à explosão, entretanto ocorrida na cidade, inclui uma referência a uma carta de 20 de julho, onde era chamada a atenção para o perigo. A missiva foi enviada ao Presidente do Líbano, Michel Aoun, e ao primeiro-ministro, Hassan Diab (que renunciou ao cargo esta segunda-feira).

Um oficial de segurança de alta patente assegurou à Reuters que a carta aludia às conclusões de uma investigação judicial iniciada em janeiro, e cuja principal conclusão era a de que os produtos químicos deveriam ser alvo de medidas de segurança imediatas.

“Havia o perigo de que esse material, se roubado, pudesse ser usado para um ataque terrorista”, afirmou a mesma fonte, que participou na redação da carta, mas que preferiu falar sob anonimato.

Nem o gabinete do primeiro-ministro, nem o da presidência responderam, embora um representante de Hassan Diab tenha confirmado que o primeiro-ministro recebeu a carta, a 20 de julho, tendo-a remetido para o Conselho Supremo de Defesa, com um pedido de aconselhamento num prazo de 48 horas.

Esta carta não foi o primeiro alerta. Antes, outras foram enviadas para diferentes tribunais do país, durante os últimos seis anos, enviadas por funcionários do porto, da alfândega e dos serviços de segurança, solicitando a transferência do produto químico para um lugar seguro.

De acordo com o balanço mais recente, a explosão que arrasou grande parte do porto e afetou várias áreas da capital, matou pelo menos 163 pessoas, ferindo 6.000. Cerca de 6.000 edifícios ficaram destruídos.