Marcelo Rebelo de Sousa nega envolvimento na vinda de Juan Carlos para Cascais: "É um disparate"

Marcelo Rebelo de Sousa negou este domingo qualquer envolvimento na eventual vinda para Portugal do rei emérito de Espanha, que há uma semana decidiu exilar-se, sem, contudo, revelar o paradeiro de destino. O "El Mundo" adiantou que Juan Carlos iria mudar-se no final do verão para a zona do Estoril, onde viveu em pequeno com a família real, a durante a ditadura do general Franco.

O Presidente da República, que reitera desconhecer onde se encontra o ex-monarca, garante que é um “disparate” a notícia que estaria a ajudar Juan Carlos a encontrar casa em Cascais, alegando que seria o último dos portugueses a poder envolver-se na questão, por ter um papel-chave na diplomacia entre países.

O Chefe de Estado afirma mesmo que qualquer pessoa “qualquer pessoa minimamente sensata e inteligente” perceberia que não poderia intervir num assunto que “suscitaria problemas com Filipe VI e a soberania de Espanha”.