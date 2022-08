Bielorrússia: sondagens oficiais dão reeleição de Lukashenko com quase 80% dos votos

O chefe de Estado cessante da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, foi reeleito para um sexto mandato ao vencer as presidenciais deste domingo no país com 79,7% dos votos, segundo as sondagens oficiais feitas à boca das urnas.

Segundo a agência noticiosa estatal Belta, a candidata da oposição unificada, Svetlana Tikhanovskaia, terá obtido, segundo as sondagens, 6,8%, resultado muito menor do que os analistas prognosticam.

No entanto, a Comissão Eleitoral da Bielorrússia indicou que várias assembleias de voto, que deveriam ter encerrado às 20 h locais (18 h em Lisboa), vão continuar abertas devido à grande afluência de eleitores.

Lukashenko, 65 anos e há 26 anos no poder, procura um sexto mandato nas presidenciais.

A Comissão Eleitoral da Bielorrússia denunciou este domingo a existência de longas filas de eleitores, considerando-a uma “provocação” e uma “sabotagem” da oposição a poucas horas do encerramento das urnas.

A candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaia, que surpreendentemente mobilizou multidões durante a campanha, apelou aos bielorrussos para não aderirem ao voto antecipado que decorreu de terça-feira a sábado, optando por votar em massa hoje para evitar o risco de fraudes. Tikhanovskaia considerou que, desta forma, se torna difícil falsificar os boletins de voto.

Ao longo de todo o dia de hoje, grande parte das assembleias de voto apresentaram filas impressionantes de eleitores, o mesmo acontecendo na embaixada da Bielorrússia em Moscovo.

A diretora da Comissão Eleitoral bielorrussa, Lidia Ermochina, acusou o “eleitorado contestatário” de ocupar demoradamente as cabines de voto, mesmo quando as assembleias eleitorais estavam repletas. “É uma verdadeira sabotagem, uma provocação organizada. É isso que está a provocar as longas filas”, sublinhou Ermochina, em declarações divulgadas pela televisão estatal.

Mulher de Serguei Tikhanovski, um ‘blogger’ que se quis candidatar às presidenciais e que está preso desde maio, Svetlana Tikhanoskaia conta com o apoio de outras mulheres, como a mulher de Valeri Tsepkalo, cuja candidatura a estas eleições foi rejeitada e que se exilou, e Maria Kolesnikova, ex-diretora de campanha do candidato Viktor Babariko, também detido.

A candidata pediu ainda aos bielorrussos para não recorrerem à violência após o encerramento das urnas.