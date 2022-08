Histórias “entre a tragédia e a magia”: as vassouras na rua e a portuguesa que não quis agravar a situação dos hospitais de Beirute

Marta demorou quase 24 horas para procurar um hospital. “Aquele que existe mais próximo da minha casa ficou muito destruído pelo impacto da explosão. E apercebi-me de que nenhum dos meus ferimentos era grave. Por isso, não quis contribuir para agravar a situação dos hospitais”, diz ao Expresso. “Estavam a receber tantos feridos...”

Foi para casa de amigos, um deles médico, que lhe prestou os primeiros socorros, e só no dia seguinte, com mais calma, dirigiu-se a um hospital. Levou pontos, mas não sabe quantos, porque perdeu-se à conversa com o médico que a atendeu — oriundo de Gaza, nascido no Kuwait e residente no Líbano. Esta diversidade, muito frequente nos cidadãos do Médio Oriente, contribuiu para que esta portuguesa se apaixonasse pela região, onde trabalha desde 2013, grande parte do tempo para o Comité Internacional da Cruz Vermelha.