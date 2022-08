Uganda e ONG dedicada à saúde sexual processados por distribuição de preservativos defeituosos

Um ugandês processou a autoridade dos medicamentos do seu país e a ONG Marie Stopes, por terem permitido a distribuição de preservativos defeituosos, noticia o semanário Dispatch.

Na ação judicial que interpôs junto do tribunal superior do Uganda, Joseph Kintu, que diz ser um utilizador regular de preservativos, garante ter contraído gonorreia e o VIH em consequência da negligência da ONG. Pede que a licença da organização para importar preservativos seja revogada no país, por não ter efetuado os testes necessários em dois lotes.

Avisa que cerca de 30 por cento dos preservativos defeituosos continuam à venda, e quer que sejam feitos testes de saúde a todos os que os utilizaram e avaliados os danos de saúde causados à população. Pede ainda a responsabilização do Governo, por não ter tomado as medidas necessárias para prevenir o difusão do VIH.

Pessoas com problemas de comunicação não foram devidamente avisadas sobre os problemas com os preservativos, diz, e os preservativos distribuídos em bares, por exemplo, continuam à disposição de eventuais utilizadores.

A Marie Stopes é uma organização internacional que fornece serviços de contraceção, sobretudo a pessoas em estados frágeis e situações de carência humanitária, segundo o seu site. Em novembro do ano passado, anunciou que tinha mandado retirar do mercado no Uganda mais de um milhão de preservativos da marca Life Guard, fabricados na Índia.

Na altura, tinha-se constatado que alguns deles estavam sujeitos a rebentar ou tinham buracos. A organização disse que era a primeira vez que se via obrigada a proceder a uma tal retirada de preservativos. Só no Uganda, a Marie Stopes distribuía entre 1,5 e 2 milhões todos os meses.