Polícia detém atacante que fez reféns num banco em França

Um homem aparentemente armado com um revólver entrou esta quinta-feira num banco e fez pelo menos seis reféns na cidade de Le Havre, na Normandia, no norte de França. A informação foi confirmada pela polícia local, que, de acordo com a AP, vedou a área após o alerta para a situação - eram 16h45 (menos uma hora em Portugal Continental).

Ainda durante a tarde, dois reféns foram libertados sem qualquer ferimento. Entretanto, e após negociação com a polícia, os reféns que ainda estavam no interior da agência bancária foram sendo libertados um a um. Quando já não havia ninguém, o atacante entregou-se às autoridades, confirmou a polícia nacional.

Nenhuma das pessoas envolvidas ficou ferida.

De acordo com a AP e a BFMTV, o suspeito em causa tem 34 anos e é conhecido da polícia por alguns crimes e pelo seu histórico psiquiátrico, embora as suas reivindicações no ato desta quinta-feira sejam, para já, desconhecidas.

Le Havre é a maior cidade da região da Normandia.