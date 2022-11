Destruição de Beirute, ponto da situação: 135 mortos, 5000 feridos, um incontável número de desaparecidos e Portugal pronto para ajudar

Bastaram alguns minutos após a explosão para surgir o primeiro número: dez vítimas mortais. Não muito depois chegou às 20. Rapidamente alcançou as 40 e ainda não tinham passado muitas horas e já se registavam 78 pessoas mortas. Passou um dia, o número continuou - continua - a subir. O mais recente balanço dá conta de pelo menos 135 mortos - as autoridades alertam que o número pode aumentar. Há milhares de feridos, cerca de 5000 mil, e um ainda incontável número de desaparecidos. Como é agora Beirute depois da violenta explosão?

Pelo menos 300 mil pessoas ficaram desalojadas por causa da destruição de edifícios residenciais - incluindo o apartamento de um casal de portugueses -, de acordo com informação prestada pelo governador da cidade, Marwan Abboud, à estação televisiva Al Mamlaka. “Metade da população de Beirute tem casas que não vão estar habitáveis num futuro próximo, nas duas próximas semanas", disse.

“As pessoas já não tinham muito dinheiro por causa da crise económica e da desvalorização da libra libanesa, já não tinham muito dinheiro por causa do vírus e agora ficaram ainda com menos. Como é que vão reconstruir as suas casas?”, pergunta Mário Fawaz, libanês de 25 anos, em conversa com o Expresso. Um dia após a enorme explosão, em Beirute cada minuto conta.

Entretanto, a Proteção Civil portuguesa está pronta para a qualquer momento enviar até quatro equipas para Beirute, disse à Lusa o comandante da entidade. Duarte Costa, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, diz que de acordo com o pedido do Governo do Líbano feito através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, “Portugal respondeu afirmativamente" e predispôs-se a ajudar através do envio de equipas médicas, de análise do ar e de trabalho em ambiente de construções destruídas. No entanto, acrescentou, o que acontece por norma é que os países afetados aceitam primeiro a ajuda dos países mais perto e que por isso podem chegar mais rapidamente ao local. Além de que qualquer seguimento de pedido é sempre feito através da União Europeia.

PRISÃO DOMICILIÁRIA

O Governo libanês exige a prisão domiciliária dos responsáveis do porto de Beirute enquanto decorre a investigação que procura determinar como 2.750 toneladas de nitrato de amónio estiveram armazenadas durante anos naquele local.

Ao dirigir-se ao "supremo poder militar" encarregado das questões de segurança durante o período de duas semanas do estado de emergência em Beirute, o Governo exigiu "a prisão domiciliária de todas as pessoas" implicadas no armazenamento de amónio desde que a carga chegou à capital libanesa.

Numa conferência de imprensa, o ministro da Informação libanês, Manal Abdel Samad, não adiantou o nome dos responsáveis ou o respetivo número, nem avançou outros pormenores. A exigência do Governo libanês surge numa altura em que começam a surgir relatos de "negligência", facto que esteve na origem das explosões.