Supremo Tribunal espanhol recusa medidas cautelares contra Juan Carlos pedidas por independentistas catalães

O Supremo Tribunal espanhol recusou o pedido de uma associação independentista catalã para adotar medidas cautelares contra Juan Carlos de Borbón, que abandonou Espanha há dias devido a suspeitas de irregularidades financeiras. Segundo os juízes, o rei emérito não está a ser investigado, pelo que é impossível adotar tais medidas.

A Vara de Férias do Supremo indeferiu, pois, o pedido da Òmnium Cultural, entidade civil que luta pela defesa da cultura catalã e tem tido um papel central no esforço separatista que existe na região nos últimos anos. A Òmnium exigia que fosse fixado termo de identidade e residência ao ex-chefe de Estado e que este fosse convocado pelo tribunal. Fê-lo, porém, no âmbito de um processo judicial que ainda não foi aceite pela justiça.

O magistrado responsável, Francisco Marín, explicou que a lei espanhola “não contempla a adoção de medidas cautelares relativas a quem não tem a condição de investigado”. Estão em marcha diligências de inquérito na Procuradoria do Supremo, que analisa de momento documentação para decidir se há indícios fundados de criminalidade contra o rei emérito. O juiz responsável é Manuel Marchena.

Conhecida a decisão, a Òmnium insistiu na rede social Twitter que o processo que instaurou seja aceite, criticando a recusa de medidas cautelares. “Exigimos a admissão para trâmite do processo contra o Borbón. Só sabemos que será Marchena a decidir. Exigimos medidas cautelares devido à sua fuga. Já as rejeitaram. Os poderes do Estado cobrem as vergonhas para manter um regime que nos nega a autodeterminação”.

No mesmo tom dos juízes, a vice-primeira-ministra Carmen Calvo respondeu às críticas do seu colega de Governo e também vice-primeiro-ministro Pablo Iglesias, lembrando-lhe que o antigo monarca “não está a fugir de nada nem está envolvido em nenhum processo”.

Iglesias defendeu que Juan Carlos devia ficar “no seu país” e membros do seu partido acusaram o antigo chefe de Estado de querer fugir à justiça. Este último assegurou que está à disposição das autoridades espanholas. O seu paradeiro é oficialmente desconhecido, tendo circulado informações que o situavam em Portugal, Marrocos ou República Dominicana.

Na opinião da socialista Calvo, que tem a pasta da Presidência, Assuntos Parlamentares e Memória Democrática, a decisão de Juan Carlos é positiva para a Coroa espanhola. O ex-rei justificou-a com a necessidade de proteger o reinado do seu filho, Filipe VI, dos escândalos que envolvem as suas manobras financeiras e relações com a antiga amante Corinna Larsen. Ao atual monarca Calvo elogia o “trabalho impecável” pelo país, “num presente e num futuro que vão exigir unidade, coordenação e esforço de todos”.

O gesto de Juan Carlos provocou brechas no Governo, onde estão coligados o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda, apoiante da monarquia de facto, embora na génese seja republicano) e a aliança Unidas Podemos (esquerda populista). O primeiro-ministro Pedro Sánchez lidera o primeiro; Iglesias, o segundo. A ministra da Igualdade, Irene Montero, também do Podemos e mulher de Iglesias, queixou-se de que o seu partido não fora informado das conversas entre Sánchez e Filipe VI a respeito do autoexílio de Juan Carlos.

Calvo, que falava com jornalistas em Oviedo, não quis detalhar as negociações entre o Executivo e a Casa Real, remetendo para a “clareza absoluta” da carta que o agora exilado enviou ao filho e sucessor. “O rei indica as razões da decisão e Filipe VI entende-as e compreende-as; não significa qualquer mudança na chefia do Estado, que é o que importa”.

A vice de Sánchez aceita que todos os partidos possam assumir posições sobre a monarquia, assunto “que está na política espanhola desde sempre”, mas esse não é dossiê que o PSOE pretenda abrir. O presidente da Catalunha, Quim Torra, chegou a exigir que o atual rei, Filipe VI, abdique por causa da saída do pai.