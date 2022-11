Jovem modelo uighur faz vídeo dentro de cela num campo de concentração

Nas últimas semanas, têm surgido várias provas de que a China, apesar de o negar repetidamente, está mesmo a operar campos de concentração para a população uighur na região de Xinjiang.

Um video recente mostrava uighurs de olhos vendados a serem levados para um comboio na China.

Agora surgiu um testemunho ainda mais direto: um vídeo filmado por um jovem uighur preso por algemas a uma cama, numa cela com aspeto sujo e sujo, enquanto lá fora se ouvem anúncios públicos a negar a existência histórica da província do "Turquistão Leste", uma zona de maioria muçulmana que é hoje a província autónoma de Xinjiang.





O jovem tem 31 anos e chama-se Merdan Ghappar. Até 2018, trabalhou como modelo numa cidade do sul da China, onde tinha uma vida confortável. Uma acusação de venda de marijuana levou-o à prisão. Uma vez entrado no sistema penal chinês, não demorou a ser remetido para um dos campos em Xinjiang, "para fins de educação na sua comunidade local", como explica a BBC, citando a fórmula oficial.

Quando a família o visitou em janeiro, as autoridades não se terão apercebido que além das roupas que lhe entregaram estava la o seu telemóvel. Isso permitiu-lhe filmar e enviar o vídeo, bem como mensagens no site social chinês WeChat onde descreve as condições brutais no campo. Entre outras coisas, refere espancamentos, gritos constantes vindos das salas de interrogatório, e condições sanitárias extremamente precárias.

As mensagens pararam tão subitamente como haviam começado, e a família de Ghappar diz que não sabe dele há meses, nem teve quaisquer informações oficiais sobre os motivos que justificam a sua detenção e o seu paradeiro atual, segundo a BBC.