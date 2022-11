EUA. À espera de uma candidata a vice que terá olhos postos na presidência

Joe Biden anunciará nos próximos dias quem o acompanhará na corrida à Casa Branca. O candidato do Partido Democrata prometeu fazê-lo até à Convenção Nacional da força política que o apoia, marcada para o próximo dia 17. A escolha de uma vice-presidente ocorre em circunstâncias únicas, no meio de uma crise de saúde pública causada pela pandemia, do caos económico consequente e de uma convulsão social resultante de meses a fio de protestos contra a violência racista.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler