Beirute. Direção das alfândegas denunciou os riscos do armazenamento de nitrato de amónio: investigadores seguem a pista da negligência

Investigadores começaram a procurar no destruído porto de Beirute pistas que os conduzam a identificar as causas das explosões que destruíram parte da capital libanesa, enquanto o governo ordenou algumas detenções domiciliárias de dirigentes portuários suspeitos de negligência. A investigação está focada em determinar como foi possível que 2.750 toneladas de nitrato de amónia tenham estado armazenadas durante pelo menos seis anos, sem nada ter sido feito a este respeito.

O nitrato de amónio é usado principalmente como fertilizante químico para uso agrícola, mas também pode entrar na composição de alguns explosivos para uso civil. A Sociedade Química de França, por exemplo, esclareceu que o nitrato de amónio "é utilizado sobretudo como fertilizante químico para as culturas de leguminosas".

O Líbano é conhecido como um grande consumidor de fertilizante: com 330 quilogramas por hectare, o país utiliza duas vezes mais que a média mundial, assinalava em fevereiro a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O nitrato de amónio também é utilizado no fabrico de explosivos. "Misturado com TNT (trinitrotolueno) ou com PETN (tetranitrato de pentaeritritol), é usado na construção, nas minas e pedreiras", avançou a Sociedade Química de França.

A alimentar a especulação de que a negligência pode ser sido a causa do acidente, uma carta oficial a circular esta quarta-feira na Internet mostrou que o chefe do departamento das Alfândegas tinha avisado repetidamente, ao longo dos anos, que o imenso 'stock' de nitrato de amónio, arrumado num armazém no porto, era um perigo e solicitava aos dirigentes da justiça uma decisão para a sua remoção.

A carga de nitrato de amónio estava no porto desde que foi confiscada, então carga de um navio, em 2013, e suspeita-se que explodiu depois de um incêndio ter começado nas proximidades.

A carta do dirigente das Alfândegas, de 2017, a um juiz não pode ser confirmada imediatamente, mas o procurador estatal Ghassan Oueidat ordenou aos serviços de segurança que começassem uma investigação imediata a todos os documentos relacionados com os materiais armazenados no porto, bem como às pessoas com responsabilidade na manutenção, armazenagem e proteção do hangar.

Na carta, o chefe das Alfândegas alertava para "o perigo, se os materiais continuarem onde estão, afetando a segurança dos empregados" portuários, e solicitava ao juiz orientação para o que fazer com os materiais. Acrescentou ainda que tinham sido enviadas cinco cartas similares em 2014, 2015 e 2016. A carta agora divulgada propõe que o material fosse exportado ou vendido a uma empresa libanesa de explosivos. Desconhece-se se a carta foi respondida.

O Presidente libanês, Michael Aoun, garantiu esta quarta-feira, durante uma reunião do governo, que a investigação seria transparente e os responsáveis punidos. "Não há palavras para descrever a catástrofe que atingiu Beirute na noite passada", disse.

Depois da reunião, o governo ordenou que vários dirigentes do porto fossem colocados em detenção domiciliária, enquanto se faz a investigação, e declarou um estado de emergência durante duas semanas, o que significa dar poder total aos militares durante este período.