Número de britânicos a emigrar para países da União Europeia subiu 30% após Brexit

Aumentou 30% o número de cidadãos britânicos que emigraram para outros países da União Europeia (UE) após o referendo que ditou o Brexit. Metade dos que partiram tomou a decisão nos primeiros três meses após a votação, concluiu uma pesquisa da Universidade de Oxford em Berlim e do Centro de Ciências Sociais de Berlim, citada pelo "The Guardian".

Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e do Eurostat mostram um salto, passando de uma média de 56.832 pessoas por ano, em 2008-15, para 73.642 cidadãos a emigrarem por ano em 2016-18.

A subida é acompanhada pelo aumento de emigrantes a pedir cidadania no estado da UE onde se fixaram. Uma subida de 500%, com a Alemanha, em particular, a registar mais 2.000% de pedidos, somando 31.600 britânicos naturalizados desde o referendo.

São números de tal ordem, que se esperariam “quando um país é atingido por uma grande crise económica ou política", afirmou ao “The Guardian” Daniel Auer, co-autor do estudo.

O maior salto na emigração foi para a Espanha, onde vivem 380.000 cidadãos britânicos. O registo não era obrigatório no país, havendo uma média de apenas 2.300 britânicos a confirmarem a ida para o território entre 2008 e 2015, total que cresceu cinco vezes, passando para 21.250 registos nos dois anos seguintes.

O segundo destino eleito pelos cidadãos britânicos foi a França. Entre 2008 e 2015, o número de registos (não obrigatórios) mal superou os 500 por ano, mas após o referendo o total disparou para dez vezes mais - 5.000 registos entre 2016 e 2018.

Quanto à Alemanha, 14.600 britânicos tinham dupla nacionalidade em 2019, em comparação com 622 em 2015. Espera-se que 120.000 britânicos na Alemanha tenham dupla cidadania até o final deste ano.