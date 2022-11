Planos económicos do Reino Unido para o pós-Brexit foram retirados diretamente do email do ex-ministro do Comércio por hackers russos

Os documentos secretos que detalhavam algumas das ideias do Governo britânico para aguentar o possível impacto negativo do Brexit na economia do Reino Unido e que foram divulgados alguns dias antes das legislativas de dezembro de 2019 foram “pescados” diretamente do email do então ministro do Comércio por piratas informáticos russos. A história é da agência de notícias Reuters que falou com duas fontes com conhecimento das investigações levadas a cabo para entender a origem dessa fuga de informação.

As pessoas que falaram à Reuters, sob anonimato dado que a investigação ainda decorre, confirmaram que a conta de email de Foz foi violada “múltiplas vezes” entre 12 de julho e 12 de outubro do ano passado. Estes documentos tornaram-se alvo de minuciosa análise depois de terem sido relevados numa conferência de imprensa pelo então líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que os usou para tentar provar que, depois do Brexit, o Governo britânico estaria preparado para “vender o Serviço Nacional de Saúde aos interesses privados dos Estados Unidos”, disse Corbyn na altura.

Esta suspeita, de que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido pudesse deixar de ser público por pressão económica no clima pós-Brexit, ficando assim os pacientes expostos a possíveis custos que agora não têm de suportar, sempre foi um dos maiores medos dos britânicos, e foi muitas vezes uma arma de arremesso político lançada do lado dos trabalhistas contra os conservadores. Nessas eleições, porém, a revelação dos documentos não teve uma grande influência - o Partido Conservador de Boris Johnson acabou mesmo por vencer com uma maioria de 80 deputados.

O facto de uma conta de email de um ministro ter sido alvo de ataques dos russos é mais uma prova, e das mais diretas, de que piratas informáticos russos têm tentado interferir em atos eleitorais do Ocidente e chega poucos dias depois de um relatório escrito pelo Comité dos Serviços de Informações e Segurança da Câmara dos Comuns britânica, cujas conclusões são muito similares.

As fontes da Reuters não nomearam o grupo, ou grupos, por trás desta interferência mas adiantam que o 'modus operandi' é muito próximo do de outros ataques que as autoridades britânicas já conseguiram ligar a atores próximos do Kremlin.