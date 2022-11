Filho de Netanyahu acusado de "assédio" e obrigado a eliminar um tweet

Depois da manifestação que este sábado juntou milhares de pessoas em Jerusalém e noutros locais em protesto contra o governo de Israel, o Tribunal de Magistrados da capital do país considerou "assédio" o tweet publicado por Yair Netanyahu, filho do primeiro-ministro israelita, em que este divulgava as moradas dos organizadores dos protestos, nomeadamente da ONG New Contact. Yair foi obrigado a eliminar a publicação.

O tribunal qualificou o ato de "ameaça de assédio", respondendo deste modo à queixa apresentada pelos organizadores referente à atividade de Yair Netanyahu na rede social Twitter, que qualificam de "invasão de privacidade". Estes também alegam que após a mensagem no Tweeter receberam ameaças.

"Convido todos a protestar, dia e noite (o Supremo Tribunal diz que é permitido) em frente das casas daquelas pessoas que organizaram a anarquia no país para todos nós", pediu Yahir Netanyahu na passada quinta-feira, através daquela rede social.

Há três semanas que, em frente à residência oficial de Bejamin Netanyahu, ocorrem manifestações em defesa da sua demissão, alegando não só a "má gestão" da pandemia como o julgamento por corrupção a decorrer contra o primeiro-ministro israelita.