EUA-China. Tão amigos que nós somos... quer dizer, éramos

“Vemos o Partido Comunista Chinês [PCC] como aquilo que ele é: a ameaça central dos nossos tempos”, declarou esta semana o secretário de Estado norte-americano perante o Comité de Relações Internacionais do Senado.

As declarações de Mike Pompeo alinham-no com a política do Presidente Donald Trump, refletindo em simultâneo as tensões crescentes entre as duas maiores economias mundiais. Elas incluem a sequência de retaliações diplomáticas figuradas pelo encerramento, nas últimas semanas, das representações consulares dos Estados Unidos em Chengdu, província de Sichuan, e da China em Houston, no Texas.