Covid-19. África do Sul atinge meio milhão de infetados

A África do Sul ultrapassou este domingo o meio milhão de infetados por coronavírus, o que representa mais de metade do total (950.000) de casos em todo o continente africano. O país mais industrializado daquele continente tem um lastro de mais de 8 mil mortes, 40% das registadas em toda a África.

A marca de 500 mil casos situa África do Sul no quinto lugar da lista de países com mais casos em todo o mundo, sendo a Rússia o antecessor, com mais de 800 mil infetados. Seguem-se a Índia, com 1,7 milhões; o Brasil, com 2,7 milhões; e os Estados Unidos, com 4,6 milhões.

"O confinamento foi bem sucedido por atrasar a disseminação do vírus em mais de dois meses, impedindo uma subida do número de infeções repentina e descontrolada no final de março", disse no entanto Cyril Ramaphosa, o presidente sul-africano, no último discurso transmitido pela televisão.

À medida que as restrições foram sendo levantadas, os casos de coronavírus aumentaram rapidamente, e muitos críticos responsabilizam a falta de distanciamento nos transportes públicos e a abertura dos serviços religiosos.

Só no sábado, o país registou 10.107 novos casos, tendo já um lastro de 8.153 mortos. Fontes oficiais revelam que acima de três milhões de pessoas foram testadas.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde alertou que a experiência sul-africana deve servir como sinal do que é provável que aconteça no resto do continente, onde se verificam dificuldades em cumprir o distanciamento social em zonas urbanas densamente povoadas, assim como grandes grupos de pessoas sem rendimentos regulares e dependentes do trabalho ao dia para garantir o sustento.

O sistema de saúde da África do Sul, por outro lado, empobrecido após anos de subfinanciamento, encontra-se neste momento sobrelotado.