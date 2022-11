Obama falou e levantou a voz (e Trump foi ao Twitter logo a seguir)

Se John Lewis não tivesse existido, e lutado como aqui se conta pelos direitos cívicos nos Estados Unidos da América, num percurso que incluiu dezenas de detenções e agressões, Barack Obama, o primeiro Presidente negro do país, nunca teria sido eleito. Foi o próprio ex-chefe da Casa Branca a dizê-lo esta quinta-feira, na derradeira despedida ao histórico Lewis (morreu no dia 17 deste mês, aos 80 anos). “John Lewis será o pai fundador de uma América mais completa, mais justa e melhor.”

Ao contrário do que tem sido prática comum desde que cedeu o lugar a Donald Trump, Obama levantou a voz, foi enérgico como há muito não se via. Traçou paralelos entre o momento que a América vive hoje, num 2020 marcado por protestos em várias cidades norte-americanas provocados pela morte de um homem negro, George Floyd, às mãos da polícia, e o momento que viveu Lewis, que o levou literalmente ao chão mais do que uma vez na famosa marcha de Selma a Montgomery, o “Domingo Sangrento”, que abriu caminho à aprovação da “Voting Rights Act” (1965), a lei que pôs fim aos pré-requisitos impostos à população negra para votar.

“Talvez já não tenhamos de adivinhar o número de gomas numa jarra para poder votar [referência aos pré-requisitos de ‘literacia’ antes da lei], mas mesmo enquanto estamos aqui sentados há quem esteja no poder a esforçar-se ao máximo para desencorajar as pessoas a votar, fechando locais de voto e tendo como alvo minorias e estudantes com leis restritivas de identidade e a atacar os nossos direitos de voto com uma precisão cirúrgica”, criticou Obama, sem referir o sucessor na Casa Branca.

Donald Trump sugeriu no Twitter que as eleições presidenciais agendadas para novembro fossem adiadas, por desconfiar de fraude no voto por correio. Esta quinta-feira não esteve presente na homenagem a John Lewis. Minutos depois do discurso de Obama, porém, voltou ao Twitter: “Nós vamos GANHAR as eleições de 2020, em grande! #MAGA [Make America Great Again]”.

Além de Obama, outros dois ex-Presidentes discursaram na cerimónia, que decorreu em Atlanta, não por acaso na igreja Dr. Martin Luther King Jr, outro histórico do movimento de emancipação negro nos EUA. Falaram George W. Bush e Bill Clinton, o primeiro a lembrar um “santo americano” que pôs o amor e a esperança à frente. “Do Freedom Summer [campanha no Mississipi para registar o maior número possível de eleitores negros] a Selma, John Lewis olhava sempre para fora, não para dentro. Pensava sempre nos outros. Pensava sempre em pregar o evangelho em palavras e ações, insistindo que o ódio e o medo tinham de ser respondidos com amor e esperança.”

Bill Clinton deu Lewis como um exemplo de alguém que não “fez as malas” nos momentos difíceis. “Ele continuou a mexer-se. Imaginou, esperou, viveu, trabalhou e mexeu-se pela sua amada comunidade.” Em matéria de ex-Presidentes ainda vivos sobra apenas Jimmy Carter, o mais velho, 95 anos, que emitiu uma nota a dizer que “os Carters hoje não viajam mas enviam as suas condolências por escrito”, cita a CNN. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ou a edil de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, foram outras figuras notadas.

Mas foi Obama e o seu discurso a sobressair na cerimónia. “Eu sei que isto é uma celebração da vida de John e há quem diga que não devemos insistir nestas coisas. Mas é por isso que estou falando sobre elas. John dedicou o seu tempo nesta terra aos ataques à democracia”, afirmou o ex-Presidente. Não sem avisar que os ataques “estão a circular por aí agora”.

Os alertas foram sendo intercalados com os elogios. “A vida de John Lewis foi de muitas formas excecional. Ele justificou a fé na nossa fundação, redimiu essa fé (...) e a ideia de que qualquer um de nós, pessoas comuns sem nenhum cargo, riqueza, título ou fama, pode apontar as imperfeições desta nação e unir-se e desafiar o status quo e decidir que está ao nosso alcance refazer este país.”

O primeiro Presidente negro da América fechou o discurso assim. “Que dádiva foi o John Lewis. Temos muita sorte em tê-lo acompanhado pelo tempo em que nos mostrou o caminho. Deus nos abençoe a todos, Deus abençoe a América, Deus abençoe essa alma gentil que a aproximou da sua promessa.”