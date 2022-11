Ilhas Galápagos de novo em alerta com presença de centenas de navios chineses

Uma frota de cerca de 260 navios de pesca, a maioria de bandeira chinesa, foi avistada ao largo do arquipélago das Galápagos e está a ser vigiada pelas autoridades do Equador, a quem pertence a jurisdição das ilhas. A pesca ilegal de espécies protegidas preocupa os responsáveis equatorianos e a memória de um episódio ocorrido em 2017, também com navios chineses, continua bem viva.

“O tamanho e a agressividade desta frota contra as espécies marinhas são uma grande ameaça ao equilíbrio de espécies nas Galápagos”, comenta Yolanda Kakabadse, conservacionista e antiga ministra do Ambiente equatoriana, citada pelo jornal britânico “The Guardian”.

Juntamente com Roque Sevilla, ambientalista e ex-presidente da Câmara Municipal da capital Quito, Kakabadse é um dos nomes fortes do grupo de trabalho criado pelo Presidente do Equador, Lenín Moreno, para “desenhar a estratégia de proteção das Galápagos e de respeito pelos seus recursos naturais”, que inclui outros especialistas.

O anúncio da criação da equipa foi feito esta segunda-feira, já depois de avistados os navios, e seguiu-se a um alerta deixado no Twitter pelo próprio Moreno. “Vamos trabalhar numa abordagem regional para defender e proteger a Zona Económica Exclusiva à volta da Reserva Marinha de Galápagos, uma das áreas mais ricas de pesca e uma semente de vida para o planeta. #SOSGalápagos”, escreveu.

Lenín Moreno refere-se ao círculo formado à volta das ilhas, também sob jurisdição equatoriana, e que o país quer ver aumentado para cerca de 500 quilómetros, o que ligaria arquipélago e continente e serviria para “fechar” o corredor de águas internacionais onde é frequente a presença de navios estrangeiros, nomeadamente chineses. É lá que está a frota em questão. As ilhas distam cerca de 900 quilómetros do continente

“Estamos em alerta, [a fazer] vigilância, a patrulhar para evitar um incidente como o que aconteceu em 2017”, garante o ministro da Defesa do país, Oswaldo Jarrín, citado pelo mesmo jornal.

O responsável faz referência ao cargueiro chinês “Fu Yuan Yu Leng 999”, que em agosto desse ano foi apreendido com 300 toneladas de espécies em perigo ou no limiar da extinção, incluindo milhares de tubarões-martelo. Os 20 membros da tripulação foram condenados a penas de prisão e multados num valor total de quase cinco milhões de euros.

Desta vez, garantiu Oswaldo Jarrín através da conta de Twitter do Ministério que lidera, até agora nenhuma embarcação entrou na Zona Económica Exclusiva do arquipélago.

A presença de navios chineses na região é frequente, e uma das abordagens aventadas por Roque Sevilla para resolver a tensão é a diplomacia. Ainda assim, avisa, “a pesca ilegal mesmo à beira da zona protegida esta a destruir os esforços do Equador para proteger a vida marinha nas Galápagos”.

Entre outras, as ilhas elevadas a património mundial da UNESCO em 1978 têm uma das maiores concentrações de espécies de tubarões do mundo, incluindo as mais ameaçadas, como o tubarão-baleia ou o tubarão-martelo.