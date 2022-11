Trump “continua a precisar de provar ao seu pai que é um tipo duro”, declara a sobrinha psicóloga

Mary Trump, sobrinha do Presidente dos EUA, considera que Donald Trump “continua a precisar de provar ao seu pai que é um tipo duro, o melhor, que está sempre a ganhar e, acima de tudo, que não é fraco”. É por isso tem uma fotografia do pai, Fred Trump, na Sala Oval, como “um lembrete sobre o modo como deve comportar-se para continuar nas boas graças do pai”. A psicóloga concedeu esta segunda-feira uma entrevista ao jornal “The Washington Post” sobre o seu livro “Demasiado e Nunca Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo”.

