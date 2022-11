“Cão judeu”. Bernard-Henri Lévy alvo de ataque antissemita em visita à Líbia

Bernard-Henri Lévy foi intercetado e alvo de um ataque antissemita quando tentava sair da cidade de Tarhuna, na Líbia, a mais de 50 quilómetros da capital Trípoli. O escritor, ensaísta e intelectual francês, um dos grandes apoiantes da decisão de Nicolas Sarkozy, à época Presidente de França, de intervir militarmente contra o regime de Muammar Khadafi em 2011, diz que visita Tarhuna na condição de jornalista, com o objetivo de documentar e investigar a origem das valas comuns encontradas na cidade após a derrota do governo não reconhecido do leste da Líbia, do marechal Khalifa Haftar.

Depois da visita, a comitiva onde seguia voltava a Misrata, a mais de 100 quilómetros, onde Lévy terá aterrado no sábado, quando foi surpreendida com tiros e ataques antissemitas ao escritor. “Cão judeu”, diziam os atacantes, segundo o relato da imprensa local.

Afastadas recentemente da região pelas forças do Governo de Acordo Nacional, apoiado pela ONU, as tropas de Haftar deixaram, porém, uma marca de “horror”, nas palavras da organização, que se seguiram à descoberta de pelo menos oito valas comuns em Tarhuna, com mais de 100 cadáveres. Foi para as investigar que Bernard-Henri Lévy, entrevistado há dias pelo Expresso, se deslocou à Líbia.

Mas a visita de Lévy foi, desde o início, tudo menos consensual, gerando controvérsia sobre a origem do convite e a escolta que lhe seria feita, num país a ferro e fogo. Conta o La Reppublica que o ataque foi organizado por líderes das milícias pró-Governo de Acordo Nacional, de Fayez al-Sarraj, motivado pela descoberta de armas francesas nos depósitos das forças de Haftar, que fazem de qualquer francês persona non grata na região.

Depois de na sexta-feira ter publicado a entrevista ao Expresso, Lévy deu conta, no Twitter, do que estava a acontecer. “Logo após a minha reportagem sobre os campos de extermínio”, lê-se, numa publicação de sábado, acompanhada de uma fotografia em que aparece rodeado por forças policiais de arma em punho e cara tapada.

“Estes são os verdadeiros polícias líbios que protegem a imprensa livre. Tão diferente dos bandidos que tentaram bloquear a minha escolta no caminho de volta para #Misrata. A reportagem completa será publicada em breve”, promete Lévy.

Já no domingo, o escritor reproduziu um vídeo do ataque, em que são audíveis os disparos e as palavras de ordem dos atacantes.

A visita de Lévy tem provocado alvoroço e levou o próprio ministro do Interior líbio, Fathi Bashagha, a negar o convite. “O Governo não convidou oficialmente nenhum jornalista para visitar a Líbia”, escreveu, também no Twitter.