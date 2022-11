China. Milhares de casais procuram filhas que foram forçados a abandonar há 30 anos

Ye Yunfeng tem um rosto cheio de rugas. O rosto de alguém que gosta de brincar e rir. O de um pai que adora os filhos, sobretudo enquanto foram apenas dois. Até nascer uma menina. Foi um acidente, mas o mal estava feito. O rosto contrai-se-lhe. “Se tivesse sido um filho, podia ter fugido para as montanhas com ele.” Mas estávamos no tempo das restrições à natalidade e este agricultor não tinha como pagar a multa.

Os pais de Yunfeng conhe­ciam alguém que podia fazer o bebé desaparecer. A menina tinha dias quando a entregaram a um homem aleijado, de manhã cedo. “O sol ainda não tinha nascido”, relembra Ye. Anos mais tarde, arrependeu-se e foi atrás do homem, mas ele já tinha morrido. Tudo o que quer é ver a filha, abandonada há 34 anos. Único consolo: já não corre riscos, porque a política chinesa do filho único passou à história.