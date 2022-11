Trump anuncia quatro decretos para reduzir preço dos medicamentos

A descida nas sondagens preocupa Donald Trump e as mudanças já saltam à vista. Depois de ter começado a usar máscara, o Presidente norte-americano anunciou esta sexta-feira a assinatura de quatro decretos para reduzir os preços dos medicamentos.

"Será a maior reforma nesta área já anunciada por um Presidente. Haverá uma reestruturação completa neste mercado", declarou Trump em Washington.

Entre as principais medidas, os EUA deverão passar a importar fármacos mais baratos do Canadá, ao mesmo tempo que está prevista uma redução dos custos com a insulina.

Algumas das principais farmacêuticas já solicitaram uma reunião com a administração norte-americana para discutir como podem reduzir os preços dos medicamentos. Mas há alertas dentro do sector face à "constitucionalidade" de algumas normas.

A medida só deverá entrar em vigor a 24 de agosto. O objetivo, segundo a Casa Branca, é dar tempo à indústria farmacêutica para propor alternativas para reduzir os custos.

Criticado pelas respostas à Covid-19, após ter desvalorizado o novo coronavírus, Donald Trump segue agora outra estratégia face às sondagens que dão vantagem a Joe Biden nas eleições de 3 de novembro. Desde o início da pandemia, mais de 4 milhões de pessoas ficaram infetadas e mais de 143 mil morreram nos EUA devido à Covid-19.