Polónia quer retirar-se da convenção europeia que visa prevenir violência contra as mulheres

O Ministro da Justiça polaco, Zbigniew Ziobro, afirmou este sábado que a Polónia tenciona retirar-se da Convenção de Istambul, um tratado europeu para prevenção e combate à violência contra as mulheres, ratificado pela Polónia em 2015. "Contém elementos de natureza ideológica que consideramos prejudiciais", afirmou o ministro, em conferência de imprensa, citado pela Reuters, indicando que o processo de saída terá início na segunda-feira.

Em causa, alegou o governante, está o facto de a convenção violar os direitos dos pais ao prever que as escolas falem aos alunos sobre questões de género, acrescentando ainda que a reforma introduzida na Polónia nos últimos anos já garante proteção suficiente às mulheres. Quando a Polónia ratificou a convenção em 2015, já o atual ministro da Justiça a definiu como uma "invenção, uma criação feminista destinada a justificar a ideologia gay".

A decisão surge pouco tempo depois da reeleição do presidente Andrzej Duda, marcada por uma campanha eleitoral na qual considerou que a defesa dos direitos LGBT é uma "ideologia" mais destrutiva do que o comunismo. O partido atualmente no poder na Polónia é o PiS (Lei e Justiça), um partido conservador nacionalista.

Em reação à intenção do Governo, cerca de 2 mil pessoas manifestaram-se este sábado em Varsóvia. "Fim à violência contra as mulheres", ecoaram os manifestantes, que também exibiam cartazes com a frase "A greve das mulheres" ou "O PiS é o inferno das mulheres". "O objetivo é legalizar a violência doméstica", afirmou Magdalena Lempart, uma das organizadoras da manifestação, citada pelo "Le Monde".

Em maio deste ano, também o parlamento húngaro rejeitou esta Convenção, após o Governo de Viktor Orban considerar que promove "a ideologia destrutiva do género" e a "migração ilegal". Em março de 2019 o parlamento eslovaco rejeitou a sua ratificação, ao argumentar que contrariava a definição de casamento na Constituição como uma união heterossexual.