“O vírus fez as pessoas levarem a igualdade a sério”

Na segunda-feira passada, Helena Dalli submeteu a consulta de alto nível o resultado de um processo feito em conjunto com a vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourová: o Plano de Ação da UE Contra o Racismo, que entrará em vigor em setembro. Convicta de que mais igualdade depende da transparência dos processos, Dalli quer aproveitar fazer parte de uma Comissão quase paritária em género para encontrar a forma de diminuir o desperdício de talento dos cidadãos que são discriminados. Uma conversa a propósito de planos de ação com uma pandemia em pano de fundo.

Acha que o acordo saído do longo Conselho Europeu do início desta semana é uma nova oportunidade para a União Europeia (UE)?

Acho que é a definição daquilo que a UE é: posições e opiniões diferentes de diversos Estados que conseguem encontrar uma solução juntos. Faz os cidadãos europeus perceberem que a nossa é a melhor solução política, quer em termos de orçamento quer em termos de preservação do Estado de direito. Precisamos muito do fundo de recuperação e da sustentação dos nossos empregos, porque ficámos todos devastados pela pandemia. Tenho-me mantido muito ligada — virtualmente! — à sociedade, tenho inquirido e conversado com autoridades e com a sociedade civil durante a pandemia e verificado uma grande exacerbação das desigualdades.