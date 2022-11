Marcha em Madrid reivindica república contra uma monarquia "corrupta"

O coletivo Coordinadora 25S, promotor das chamadas 'Marchas da Dignidade', apelou à mobilização, que teve lugar entre as praças de Atocha e Tirso de Molina, com o 'slogan' "Face à monarquia corrupta e as misérias do sistema, a República Popular".

Usando numerosas bandeiras republicanas e das comunidades, os participantes no protesto deixaram Atocha usando máscaras e mantendo a sua distância de segurança, marchando em colunas, para impedir a propagação do novo coronavírus.

Levavam faixas com mensagens como "Ninguém é mais do que ninguém", ou "Bourbons fora!".

A manifestação contra a continuidade da monarquia constitucional em Espanha acontece em plena controvérsia sobre os alegados negócios ocultos do rei emérito, Juan Carlos I, que estão a ser investigados pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal espanhol.

Uma série de fugas de informação levantaram a suspeita de que o pai do atual rei, Felipe VI, poderia ter iludido o fisco, depois de ter depositado milhões de euros em contas bancárias em paraísos fiscais.

Os procuradores no Supremo Tribunal do país estão a averiguar se há matéria para investigar o rei emérito por, alegadamente, ter recebido comissões da Arábia Saudita, possivelmente como subornos pela construção de um projeto ferroviário, a linha de comboio de alta velocidade entre Medina e Meca.

Juan Carlos I, que abdicou em nome do seu filho em 2014 por causa de uma outra polémica ligada a uma caçada que fez em África, ainda não deu explicações sobre as suspeitas, o que leva a uma onda de especulações sobre o seu envolvimento.

A situação criada levou Felipe VI a anunciar, em 15 de março último, que renunciava a qualquer futura herança a que tenha direito do seu pai e também retirava a Juan Carlos I as ajudas de custo anuais que este recebia da coroa.