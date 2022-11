África. A disputa pela água do Nilo

Menos de duas semanas passadas sobre o fracasso das últimas negociações entre a Etiópia, o Egito e o Sudão sobre a maior barragem do continente, a mediação da contenda está nas mãos da União Africana (UA). Sucede nessas funções aos Estados Unidos e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, por esta ordem, a pedido do Egito.

A obra da Grande Barragem Etíope do Renascimento (GERD, na sigla inglesa), iniciada em 2011, está em fase de acabamento. No dia a seguir ao fracasso das conversações, começou a encher o reservatório com as águas do Nilo Azul.