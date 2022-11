Irão queixa-se que um voo comercial foi intercetado por aviões militares sobre a Síria

O Irão alertou esta quinta-feira para uma tentativa de interceção a um avião comercial que viajava desde Teerão, quando sobrevoava a Síria, na quarta-feira à noite, segundo a televisão estatal iraniana. A responsabilidade pelo incidente foi primeiro atribuída a Israel e mais tarde aos EUA.

Um vídeo divulgado pela televisão estatal do Irão mostra passageiros aos gritos no momento em que um avião da companhia aérea iraniana Mahan Air parece tentar escapar a pelo menos dois aviões de combate.

"Enquanto o avião [iraniano] sobrevoava o céu da Síria, o avião de combate do regime sionista aproximou-se do avião da Mahan Airline", informou a televisão estatal, citada pela agência AFP. "Após esta ação perigosa do caça israelita, o piloto da aeronave comercial reduziu rapidamente a altitude do voo para evitar uma colisão com o caça, [e como consequência] feriu vários passageiros a bordo", acrescentou.

Uma fonte de segurança libanesa deu à AFP em Beirute uma versão semelhante do incidente. "Um avião iraniano que foi intercetado no espaço aéreo da Síria pousou no aeroporto de Beirute. Existem quatro feridos ligeiros entre os passageiros", explicou a fonte.

Segundo noticia a agência AP, a confusão sobre o incidente aumentou mais tarde, quando a televisão estatal iraniana citou o piloto do voo comercial. O piloto referiu que os pilotos dos caças se identificaram como americanos através da comunicação por rádio.

Também os 'media' estatais da Síria citaram sob anonimato funcionários da aviação civil em Damasco, explicando que os dois caças, suspeitos de pertencerem à coligação liderada pelos Estados Unidos, tinham "intercetado" um avião de passageiros iraniano sobre a região de al-Tanf, no sudoeste da Síria.

As tropas norte-americanas que combatem os grupos extremistas do Estado Islâmico estão presentes naquela região da Síria desde 2016. Os EUA já declararam que aquela é uma zona de conflito, onde operam ainda as forças sírias e os seus aliados iranianos, aumentando o 'ponto de inflamação' na região.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão divulgou mais tarde que enviou uma nota de protesto para a embaixada da Suíça, que representa os interesses norte-americanos no Irão. A mesma nota foi também enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pelo embaixador do Irão naquele organismo, Majid Takht-e Ravanchi.

O porta-voz do ministério, Abbas Mousavi, realçou que o Irão estava a investigar o sucedido.