Facebook cria equipas de investigação interna aos preconceitos do algoritmo nas redes sociais

O Facebook vai investigar se os algoritmos das redes sociais estão a reforçar a discriminação contra minorias étnicas — e para isso criou na empresa equipas de “equidade e inclusão”.

A pressão interna sobre a Facebook Inc., corporação que inclui esta e outras plataformas, como o Instagram, tem crescido após os protestos que tomaram as ruas dos Estados Unidos contra a morte de George Floyd. No mês passado, dois trabalhadores do Facebook demitiram-se por entenderem que a empresa não tomava medidas contra o discurso de ódio e discriminatório. E este mês juntou-se a pressão externa, com a campanha “Stop Hate for Profit” a levar mais de 600 empresas a boicotar a compra de publicidade na plataforma.

Pressionada, a empresa de Mark Zuckerberg deu esta semana mais um passo para tentar repor a confiança de utilizadores e trabalhadores. Em notícia avançada pelo “Wall Street Journal”, criou equipas que vão examinar como negros e outras minorias étnicas são tratados pelo algoritmo e pelos sistemas de “machine-learning” [sistema que extrai padrões de um conjunto de dados], nomeadamente no tipo de anúncios e ofertas que lhes são apresentados em comparação com o que acontece ao público branco.

O Facebook diz que o foco destas equipas de trabalho é “garantir a justiça e um desenvolvimento de produto equitativo”, mas a suspeita de que os algoritmos replicam preconceitos da vida offline é antiga. Em 2016, a matemática norte-americana Cathy O'Neil, doutorada na Universidade de Harvard, lançou “Weapons of Math Destruction” (“Armas de Destruição Matemática”) onde alerta para o reforço da desigualdade criado pela ‘big data’, através da forma como os algoritmos ‘aprendem’ a segmentar pessoas e apresentam anúncios e ofertas a partir dessa segmentação — eles são “opiniões fechadas em matemática”, diz a autora.

Para O’Neil, aliás, já lá vai o tempo de nos preocuparmos com a privacidade dos dados: a hora é de pensar como é que as empresas os usam. Quem constrói os modelos que decidem o que cada um vai ver nas redes sociais ou nas pesquisas do Google? Que variáveis são tidas em conta?

No mesmo ano, lembra o jornal “The Guardian”, o ativista e empreendedor Maciej Cegłowski recorreu a uma metáfora para ilustrar o problema. “O machine learning é a lavagem de dinheiro do preconceito. É um aparato matemático limpo que dá ao status quo a aura da inevitabilidade lógica.” Suporta-se num velho adágio: “Os números não mentem”.

Os exemplos de que isso pode não ser exatamente assim não param. No ano passado foi uma investigação conjunta das universidades de Northeastern, do Sul da Califórnia e do grupo de 'watchdogs' Upturn a cruzar dados demográficos e resultados de anúncios do Facebook para concluir que o algoritmo segmenta raça e género a partir de estereótipos e em toda a sorte de anúncios, da habitação ao emprego. Isto mesmo quando os anunciantes não especificam o tipo de público a que a peça se dirige.

Um exemplo: um anúncio de venda de uma moradia seria maioritariamente apresentado a homens brancos, enquanto tratando-se de uma casa de baixo valor a proporção era invertida. Uma oferta de emprego de secretariado ou de caixa de supermercado aparece mais às mulheres, mesmo que o contratante nada diga sobre o género do candidato ideal.

alex wong

A propósito de habitação, o Facebook foi acusado em 2019 pelo departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) norte-americano de violar a Fair Housing Act, a lei da habitação no país, pelos motivos acima citados. “Usar um computador para limitar as opções de habitação de uma pessoa pode ser tão discriminatório quanto fechar a porta na cara de alguém”, escreveu, em comunicado, o HUD.

“Como já fazemos há algum tempo, continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com a equipa de IA [inteligência artificial] do Facebook para garantir que estamos a analisar possíveis preconceitos nas nossas plataformas. É cedo e planeamos partilhar mais detalhes sobre esse trabalho nos próximos meses”, diz a Facebook Inc., sobre o trabalho que agora se inicia.

O “Wall Street Journal” escreve ainda que a investigação já tinha sido pedida internamente, mas que havia sido recusada pela própria empresa, pelo menos até que houvesse permissão superior. No Instagram, o rastilho terá sido a conclusão de que as contas de utilizadores negros eram 50% mais suscetíveis de ser bloqueadas. Nos próximos tempos será possível perceber até onde vão estas e outras pistas.