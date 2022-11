Dois antigos “Beatles” do Daesh admitem ter estado envolvidos na captura de Kayla Mueller

Faz tempo desde que se ouviu falar pela última vez de Kayla Mueller, a voluntária de uma associação humanitária que trabalhava em Alepo, na Síria, quando foi raptada pelo autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), em 2013. Durante a sua detenção, foi torturada e abusada sexualmente por Abu Bakr al-Baghdadi, ex-líder da organização terrorista que morreu durante uma operação das forças especiais dos EUA. Dois anos depois, em 2015, soube-se que estava morta, e embora a organização terrorista tenha dito que morrera num ataque aéreo da Jordânia sobre a cidade síria de Raqqa — o seu corpo nunca foi recuperado — a causa da morte nunca foi confirmada. Anos depois, há mais informações sobre ela.

A NBC News teve acesso a entrevistas feitas a dois dos quatro ex-membros do Daesh apelidados de “Beatles” (e isso por causa do seu sotaque britânico) em que estes assumem que estiveram envolvidos na detenção de Kayla Mueller. Alexanda Kotey (ou “jihadi Ringo”, como é conhecido) e El Shafee Elsheikh (“jihadi George”) estão sob custódia militar dos EUA no Iraque, enquanto aguardam julgamento, e tanto um como outro revelaram, nas entrevistas a que o canal televisivo teve acesso, ter conhecido a voluntária. “Ela estava no quarto onde ninguém entrava”, afirmou Alexanda Kotey. El Shafee Elsheikh contou mais detalhes: disse ter falado com Kayla Mueller a quem pediu um contacto para negociar o resgate. “Ela estava numa sala grande, estava escuro, ela estava sozinha e muito assustada.” De acordo com o e-mail a que a NBC News teve acesso, foi exigido à família da voluntária que pagasse cinco milhões de euros pela sua libertação - se não o fizessem, iriam receber “uma fotografia do corpo de Kayla, morta”.

O julgamento de ambos continua sem data marcada. Os EUA querem julgá-los no seu território (e Trump estará até a considerar detê-los na prisão de Guantánamo) mas o Reino Unido tem colocado alguns entraves. Em março, o Supremo Tribunal britânico decidiu que não seria partilhada qualquer informação sobre os dois ex-membros do Daesh com procuradores norte-americanos enquanto não fosse colocada de lado a possibilidade de virem a ser condenados à pena de morte.

Alexanda Kotey e El Shafee Elsheikh foram capturados na Síria, em 2018, pelos curdos das Forças Democráticas da Síria. De acordo com as autoridades dos EUA e do Reino Unido, tanto eles como os restantes “Beatles” foram responsáveis pela morte de 27 pessoas, incluindo a decapitação dos norte-americanos James Foley, Steven Sotloff e Peter Kassig, e dos britânicos David Haines e Alan Henning, que trabalhavam para organizações não-governamentais de ajuda humanitária.

Pais de vítimas apelam a julgamento nos EUA

Esta quinta-feira, os pais desses norte-americanos que foram decapitados, assim como os pais de Kayla Mueller, escreveram um artigo de opinião publicado pelo “Washington Post” em que apelam ao Departamento da Justiça, e também ao Presidente norte-americano, para levar Alexanda Kotey e El Shafee Elsheikh para os EUA, para serem julgados. “Tais como quaisquer familiares enlutados, queremos saber o que aconteceu, de facto, aos nossos entes queridos, e queremos que os assassinos dos nossos filhos sejam responsabilizados. E isto só poderá acontecer quando eles forem julgados por um tribunal americano.”

No artigo, os pais referem que os seus filhos “foram torturados e agredidos e passaram fome” às mãos do Daesh. “De acordo com testemunhas, Kayla foi violada repetidas vezes pelo então líder do ISIS. Jim, Peter e Steven foram assassinados publicamente da forma mais brutal que se possa imaginar. Quase seis anos depois, os seus corpos ainda não foram encontrados, e ninguém foi condenado pelas suas mortes.” Referem também que “deter suspeitos indefinidamente, sem julgamento”, como está a acontecer com Alexanda Kotey e El Shafee Elsheikh, é uma “má política”. “Os terroristas usam isso como um argumento para recrutar novas pessoas e manter outras reféns, alegando que os EUA fazem o mesmo. A propaganda do Daesh transforma os seus membros, em específico aqueles que estão sob custódia dos EUA, em heróis, apresentando-os como mártires”, dizem também.

Mas não terá sido apenas na detenção de Kayla Mueller que Alexanda Kotey e El Shafee Elsheikh terão estado envolvidos, conforme admitiram os próprios. E ainda que, nas entrevistas a que a NBC News teve acesso, se tenham distanciado dos atos de tortura e homicídios cometidos pelo grupo terrorista, reconheceram ter agredido alguns dos reféns e servido de intermediários entre estes e os seus familiares, para o pagamento de resgates. “Nunca neguei que eles tivessem sido agredidos”, afirmou Kotey.