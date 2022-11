Partido Trabalhista britânico indemniza ex-funcionários que acusou de difamação

O Partido Trabalhista britânico pediu desculpa e pagou uma indemnização aos seus sete antigos funcionários e a um jornalista da BBC que acusara de difamação, na sequência de uma investigação sobre o antissemitismo no partido.

Não foram adiantados detalhes sobre as indemnizações pagas, mas o partido terá desembolsado, segundo o jornal britânico “The Guardian”, cerca de 600 mil libras (cerca de 660 mil euros), acrescidos de um montante de cerca de 180 mil libras (cerca de 198 mil euros) por outros danos causados.

O antigo líder trabalhista, Jeremy Corbyn, disse-se desapontado com o acordo, que descreveu como uma “decisão política”, acrescentando que o partido se arrisca, com isto, “a dar credibilidade e força às alegações falsas sobre a forma como se lidou com o antissemitismo no seio do Labour nos últimos anos”.

Mas não foi esse, de facto, o entendimento do partido. Foram retiradas todas as acusações que recaíam sobre os sete funcionários, incluindo a de que agiram motivados pela sua oposição ao partido então liderado por Jeremy Corbyn. A John Ware, o autor da reportagem, foi retirada a acusação de que mentira de “forma deliberada para enganar o público”.

A reportagem foi emitida no ano passado por um programa da BBC chamado “Panorama”. Nela, oito funcionários do partido (sete dos quais haveriam de processá-lo) denunciam as várias tentativas dos seus superiores em impedir que fossem investigadas as queixas de antissemitismo no partido. De acordo com os funcionários, havia até uma certa complacência das lideranças em relação a estas situações, impedindo assim que o problema se resolvesse.