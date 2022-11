Governo da Nicarágua deteve sem justificação opositores e jornalistas

O Grupo de Trabalho sobre a Detenção Arbitrária da Organização das Nações Unidas (WGAD, na sigla em inglês) considerou que pelo menos 16 opositores e dois jornalistas foram detidos injustificadamente, informou na segunda-feira o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos.

Segundo a resolução do WGAD, divulgada por esta organização não-governamental, o Governo da Nicarágua violou pelo menos quatro artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao deter os opositores e jornalistas de forma arbitrária, e outros quatro artigos das três categorias do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

Os 16 opositores foram detidos em 14 de novembro de 2019, na cidade de Masaya, no sudeste do país, ao procurarem dar água a um grupo de 10 mulheres, que estavam cercadas pela polícia numa igreja, depois de anunciarem uma greve de fome em protesto pela detenção injustificada dos seus filhos, considerados "presos políticos" pelos opositores do Presidente Daniel Ortega.

Este grupo de opositores esteve detido até 30 de dezembro e queixa-se de ter sofrido agressões e maus-tratos.

Situação similar viveram os jornalistas Miguel Mora e Lucía Pineda, respetivamente, dono e diretora de Informação do canal 100% Noticias, entre dezembro de 2018 e junho de 2019. A televisão foi confiscada e mantém-se na posse do Governo.