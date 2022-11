Adolescente afegã abate três talibãs que foram a casa matar-lhe a mãe e o pai

Uma adolescente afegã abateu a tiro três talibãs que foram a sua casa matar-lhe o pai. Tornou-se assim, ao mesmo tempo, orfã e heroína nacional. O caso aconteceu há dias em Geriveh, uma vila no centro do país.

Qamar Gul, de 16 anos, encontrava-se em casa quando um grupo de quarenta talibãs lançou um ataque à vila. Um dos alvos era o seu pai, aparentemente por apoiar o governo. Quando chegaram à porta da casa, a mãe de Qamar viu que estavam armados e recusou abrir. Foi imediatamente abatida. A seguir, os assaltantes entraram em casa e mataram o pai. Então, a jovem pegou na espingarda do pai e matou três dos atacantes. Numa luta que durou uma hora e em que o seu irmão de doze anos também participou, conseguiu escapar viva.

O ataque foi repelido, e a jovem e o irmão, que quase não têm outros familiares, foram levados para um lugar seguro. As autoridades elogiaram-nos e o presidente afegão, Ashraf Ghani, convidou-os para uma visita.

Um porta-voz do governador regional, citado pelo "Guardian", referiu a condição em que se encontram as crianças: "Estavam em choque durante os primeiros dois dias, mas estão em muito melhor estado agora. Dizem: isto era o nosso direito, pois não tínhamos de viver sem os nossos pais". Para evitar retaliações, as crianças vão ficar sob proteção oficial.